Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kind auf Tretroller bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.1.2024, 7.40 Uhr wurde ein Kind auf einem Tretroller bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rottmannstraße/Emanuel-von-Ketteler-Straße/Zeppelinstraße in Ahlen verletzt. Der Junge befuhr mit einem Tretroller die Rottmannstraße in Richtung Innenstadt. Als er die Emanuel-von-Ketteler Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto eines 74-jährigen Ahleners. Dieser war mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs und bog nach rechts auf die Emanuel-von-Ketteler-Straße ab. Der neunjährige Ahlener stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Schüler zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

