POL-OE: Motorroller entwendet

Olpe (ots) - Am Mittwoch (12. Juli) hat sich gegen 17:30 Uhr auf der Stader Straße ein Fahrradunfall ereignet. Dabei befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Fahrrad von Stade aus in Richtung Rhode. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

