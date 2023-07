Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec gestohlen

Attendorn (ots)

Erneut hat ein unbekannter Täter ein E-Bike am Mittwoch (12. Juli) von einem Unterstellplatz für Fahrräder vor einem Firmengebäude in der Dieselstraße gestohlen. Der Besitzer verschloss das Rad gegen 06:45 Uhr. Den Akku nahm er zum Laden mit in das Gebäude. Als er nach Schichtende, gegen 15 Uhr, sein E-Bike entriegeln wollte, stellte er den Diebstahl des Rades mit samt seines schwarzen Helmes fest. Das blaue Pedelec der Marke Cube, Modell: Kathmandu Hybrid ONE 625, hatte einen Neuanschaffungspreis von circa 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell