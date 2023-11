Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Reisetasche entwendet + Exhibitionist + In Kindergarten eingebrochen + Verkehrszeichen umgefahren

Gießen (ots)

Gießen: Reisetasche entwendet

Aus einem in der Bleichstraße geparkten blauen BMW entwendeten Unbekannte eine Reisetasche mit Inhalt im Gesamtwert von etwa 2.250 Euro. Hierzu schlugen die Kriminellen zunächst zwischen 22 Uhr am Montag, 27. November, und 12.30 Uhr am Dienstag eine Scheibe ein, nahmen die Designer-Tasche an sich und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Schadens am BMW ist noch nicht bekannt. Auch in der Wilhelmstraße schlugen Diebe eine Scheibe eines schwarzen Polo ein, der zwischen Samstag, 25. November, 18 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, dort parkte. Der Schaden ist etwa 300 Euro hoch, aus dem Auto entwendeten sie alte Kleidung im Wert von etwa 20 Euro. Hinweise zu den beiden Fällen bitte an die Polizei der Station Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Langgöns: Exhibitionist

Ein unbekannter Mann entblößte sich am Dienstag, 28. November, vor einer 20-Jährigen aus Langgöns und fasste sich dabei selbst im Intimbereich an. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 28. November, gegen 14.05 Uhr in der Bahnhofstraße am Bahnhof am Gleis 1. Der Mann ist etwa 180cm groß und 45 Jahre alt, hellhäutig, hat eine normale Statur und kurze, braune Haare. Er hatte einen der-Tage-Bart und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Arbeitshose mit grauen Details und eine schwarze Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann den Mann näher beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: In Kindergarten eingebrochen

Mit einem Fahrradständer drückten Diebe das Fenster eines Kindergartens in der Straße In den Zwirnäcker ein und gelangten so zwischen Dienstag, 28. November, 21 Uhr, bis Mittwoch, 6.40 Uhr, in das Gebäude. Dort durchsuchten sie zwei Räume und flüchteten anschließend mit etwa fünf Euro Bargeld. Der entstandene Schaden am Fenster wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Verkehrszeichen umgefahren

Einen umgeknickten Pfosten hinterließ ein unbekannter Autofahrer, ohne sich weiter um den etwa 200 Euro hohen Schaden zu kümmern. Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr am Donnerstag, 23. November, kollidierte der Unbekannte mit dem Verkehrsschild im Bantzerweg Ecke Wiesecker Weg. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755, zu wenden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell