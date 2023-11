Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher überrascht + Kennzeichen gestohlen + Glas an Schule zerstört + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Einbrecher überrascht

An der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Wieseck machten sich zwei Einbrecher am Montag (27.11.2023) zu schaffen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 18.45 Uhr verdächtige Geräusche an der Tür im Alten-Busecker-Weg und sah zwei Unbekannte, die gerade versuchten, in die Wohnung zu gelangen. Sie brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten umgehend. Die beiden männlichen Einbrecher konnten wie folgt beschrieben werden: Ein Unbekannter war etwa 20 Jahre alt, hatte eine südländische Erscheinung, trug vermutlich dunkle Kleidung, wobei seine weißen Tennissocken und weißen Nike-Air-Sportschuhe auffielen. Der zweite Flüchtige hatte eine mitteleuropäische Erscheinung, war ebenfalls etwa 20 Jahre alt und hatte rotblonde Haare. Er trug weiße Oberbekleidung und ebenfalls weiße Tennissocken und weiße Nike-Air-Sportschuhe.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind die Personen im Umfeld des Alten-Busecker-Wegs in Wieseck aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Gesuchten geben?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 an die Kriminalpolizei.

Pohlheim: Glas an Schule zerstört

An der Turnhalle einer Grundschule in Watzenborn-Steinberg beschädigte ein Unbekannter eine Glasscheibe. Mit einem Stein warf er vermutlich mehrfach gegen die Scheibe und verursachte so einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Tat in der Pestalozzistraße ereignete zwischen Freitag (24.11.2023), 18 Uhr und Sonntag (26.11.2023), 22 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich der Grundschule bemerkt?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Reiskirchen: Kennzeichen gestohlen

Von einem schwarzen Opel klaute ein Unbekannter die amtlichen Kennzeichen GI-AS 1928. Zwischen Samstag (25.11.2023) und Montag (27.11.2023) nahm der Dieb beide Kennzeichenschilder in der Bänningerstraße mit. Das Auto parkte in Höhe eines dortigen Autoservice.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06401 91430.

Gießen: Opel angefahren

Im Wartweg in Höhe einer Kirche parkte eine Opel-Fahrerin am Donnerstag (23.11.2023) gegen 12.45 Uhr am Fahrbahnrand. Als sie gegen 21 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Unfallschaden an der hinteren, linken Fahrzeugseite feststellen. Offenbar streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Opel und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Hungen/L3137: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Am Montag (27.11.2023) fuhr der Fahrer eines blauen Renaults auf der Landstraße 3137 von Hungen nach Villingen. Gegen 16.10 Uhr kam ihm den Angaben zufolge ein dunkler Transporter, ähnlich eines Mercedes Sprinters, entgegen. Das Fahrzeug soll mit vermutlich zwei Personen besetzt gewesen sein. Da es auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der Renault-Fahrer ausweichen. Er konnte aber nicht vermeiden, dass sich die Fahrzeuge touchierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Renaults beschädigt. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum dunklen Transporter machen, der auf der Fahrerseite beschädigt sein müsste?

Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430 entgegen.

Linden: Ford beschädigt

Etwa 2.000 Euro Schaden hat die Fahrerin eines Fords in Großen-Linden zu beklagen. Sie parkte ihren Fiesta am Mittwoch (22.11.2023) gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Bosch-Straße.

Als sie am nächsten Tag um 13 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie die Beschädigung an der linken Seite ihres Autos.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

