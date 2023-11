Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + E-Bike geklaut + Hakenkreuz gesprüht + Bedrohung - Zeugen gesucht + Unfälle

Mehrere Einbrüche

Lollar: Ein Unbekannter brach in eine Apotheke im Rothweg ein. Dazu hebelte er am Freitag (24.11.2023) die Zugangstür auf. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher die Räumlichkeiten, nahm nach derzeitigen Erkenntnissen aber nichts mit. Er schlug gegen 00.50 Uhr zu und entkam anschließend unerkannt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro an der Tür.

Gießen: Das Vereinsheim der DLRG im Uferweg war innerhalb des letzten Monats Ziel von Einbrechern. Sie hebelten mit massiver Gewalt an einem Kellerfenster auf der Rückseite des Gebäudes. Das Fenster hielt jedoch stand. Wann genau der Einbruchversuch stattfand, ist unklar. Berechtigte entdeckten das beschädigte Fenster am Freitag (24.11.2023).

Gießen: Einbrecher schlugen zwischen Mittwoch (22.11.2023) und Samstag (25.11.2023) in Allendorf zu. Sie versuchten zunächst die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kasimir" aufzuhebeln. Da die Tür standhielt, brachen die Unbekannten ein Küchenfenster auf und gelangten schließlich ins Haus. Ob sie etwas klauten, steht noch nicht fest.

Pohlheim: Uhren und Schmuck erbeuteten Einbrecher in Watzenborn-Steinberg. Über ein zum Garten hin gelegenes Fenster des Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße drangen sie am Samstag (25.11.2023) in eine Wohnung ein. In den Wohnräumen durchwühlten sie zwischen 13.45 Uhr und 20.10 Uhr Schubladen und Schränke und flüchteten unerkannt. Gießen: Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten Einbrecher in einem Bürogebäude. Sie drangen über ein Fenster in die Räume in der Südanlage ein und brachen im Inneren mehrere Büros auf. Sie machten sich zudem an einem Tresor zu schaffen. Die Kriminellen erbeuteten schließlich einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Samstag (25.11.2023) zwischen 18.45 Uhr und 23 Uhr.

Die Kriminalpolizei sucht zu allen Fällen Zeugen und bittet um Hinweise an die Rufnummer 0641 7006-6555.

Gießen: E-Bike geklaut

Ein Pedelec der Marke "Cube" klaute ein Unbekannter in der Ludwigstraße. Am Donnerstag (23.11.2023) schloss der Besitzer sein Rad gegen 10.20 Uhr an einem Fahrradständer in einem Hof eines Mehrfamilienhauses ab. Als er gegen 12.30 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Das grau-schwarze "Kathmandu hybrid pro 625" hat einen Wert von ca. 3.600 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.

Biebertal: Hakenkreuz gesprüht

Ein Hakenkreuz und weitere, verfassungswidrige und beleidigende Schriftzüge sprühte ein Unbekannter auf einen abgestellten, weißen Lieferwagen. Der Ford Transit stand in der Sonnenstraße in Rodheim-Bieber, als es zur Schmiererei kam. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (24.11.2023), 17 Uhr und Samstag (25.11.2023), 6 Uhr. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Weihnachstmarktbude aufgebrochen

Eine Bude des Weihnachtsmarktes im Seltersweg, Höhe Hausnummer 9, brach ein Unbekannter im Laufe des Wochenendes auf. Zwischen Freitag (24.11.2023), 13 Uhr und Montag, 10 Uhr hebelte er die Tür der Bude auf. Aus dem Inneren des Stands erbeutete der Unbekannte mehrere Getränkedosen. Er entkam unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Bedrohung - Zeugen gesucht

In der Steinstraße kam es am frühen Samstagmorgen (25.11.2023) gegen 04.55 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung auf der Straße in Höhe eines Cafes. Im Verlauf soll es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Bedrohung gekommen sein, bei der eine Pistole gezeigt worden sein soll.

Eingesetzte Beamte der Polizeistation Gießen Nord fanden unter einem geparkten Auto vor Ort ein Messer und eine Schreckschusswaffe auf, die dort offensichtlich versteckt wurden. Es wurde niemand verletzt.

Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Verdacht Verstoß Tierschutzgesetz

Eine Katzenbesitzerin meldete der Polizei per Online-Wache, dass ihre Katze in Allendorf vermutlich zwischen Montag (20.11.2023) und Mittwoch (22.11.2023) vergiftet wurde. Nachdem das Tier am 22.11.2023 apathisch wirkte und nicht mehr laufen konnte, brachte die Besitzerin sie in die Tierklinik. Dort starb das Tier einen Tag später. Die Ärzte gehen derzeit davon aus, dass eine Vergiftung todesursächlich war. Ob es sich gegebenenfalls um Rattengift handeln könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, denen etwas Verdächtiges in Allendorf aufgefallen ist. Diese werden unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegengenommen.

Rabenau: Plakat beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte ein vor dem Museum der Rabenau in Londorf aufgestelltes Plakat. Im Zeitraum zwischen Freitag (17.11.2023), 10 Uhr und Montag (20.11.2023), 10 Uhr zerschnitt der Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen das Plakat in der Brodbachstraße und verursachte so einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Er entkam unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Zapfsäule beschädigt

Den Zapfhahn einer Zapfsäule einer Tankstelle im Schiffenberger Weg 123 beschädigte ein Unbekannter bereits am Donnerstagnachmittag (02.11.2023). Wie der Schaden entstand, ist noch völlig unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Verkehrsteilnehmer zuvor tankte und der Zapfhahn im Rahmen des Tankvorgangs abgerissen wurde. Der Zapfhahn wurde komplett vom Schlauch abgerissen, der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-3555.

Wettenberg: Ford beschädigt

Auf 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Ford, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag (18.11.2023) verursachte. Der Focus stand zwischen 13 Uhr und 16 Uhr in der in der Straße "Zur Napoleonsnase". Der Verursacher beschädigte die linke Fahrzeugseite und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort in Launsbach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755 zu melden.

Gießen: Unfall auf Parkplatz

Am Donnerstag (23.11.2023) parkte ein Kia-Fahrer gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz im Heinrich-Buff-Ring. Als er gegen 15.30 zum Auto zurückkam, musste er einen Schaden an der Beifahrerseite feststellen. Der Verursacher, mutmaßlich in einem roten Fahrzeug unterwegs, beschädigte den geparkten, grauen Sportage und fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeistation Gieße Süd unter 0641 7006-3555.

