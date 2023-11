FW Lage: Einsatzreicher Dienstag für die Feuerwehr Lage

Freiwillige Feuerwehr Lage

Am gestrigen Dienstag wurde die Feuerwehr zu insgesamt 6 Einsätzen alarmiert. Bei dem ersten Einsatz des Tages wurden die Einheiten Pottenhausen und Hagen gegen 5 Uhr zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Kurz darauf, wurde die Einheit Lage um 5:27 Uhr unter dem Stichwort: "Auslaufende Betriebsstoffe nach VU" an die Lemgoer Straße alarmiert. In dem Bereich kam es zu einem Alleinunfall eines Autos, das vor einem Baum zu stehen gekommen ist. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Mann bereits aus dem Auto befreit und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr stellt den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Weiter unterstütze die Feuerwehr die Polizei bei der Unfallaufnahme und sicherte die Einsatzstelle ab. Danach ging es für die Feuerwehr um 10:02 Uhr zu einer Ölspur im Bereich der Schillerstraße. Die Kräfte streuten die betroffenen Bereiche ab. Der städtische Bauhof unterstütze dabei die Feuerwehr mit ihrer Kehrmaschine. Noch während des Einsatzes wurde ein Teil der Einsatzkräfte zu einer Türöffnung alarmiert. Nach der Rückkehr der Einsatzkräfte von der Ölspur informierte die Leitstelle Lippe den Einsatzleiter über die geplante Landung des Rettungshubschraubers Christoph 13 auf Lagenser Gebiet. Da der Pilot sich für eine Landung auf dem Hof der Feuerwache Lage entschieden hatte, konnte die Feuerwehr schnell bei der Absicherung der Landung unterstützen. Den Abschluss des Tages machte um 21:25 Uhr ein Einsatz unter dem Stichwort Feuer 1: Kleinbrand im Freien in der Lagenser Innenstadt. Bei Eintreffen der Kräfte der Einheit Lage konnte ein brennender Mülleimer vorgefunden werden. Mit der Schnellangriffseinrichtung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 (HLF20) konnte das Feuer schnell gelöscht werden und die Einsatzkräfte zeitnah wieder einrücken.

