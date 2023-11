POL-GI: Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs + Zwei Verletzte nach Unfall + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Linden: Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

In der Waldstraße kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Süd am Freitag (24.11.2023) einen Audifahrer. Gegen 1 Uhr stoppten sie den 37-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 0,78 Promille an. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er musste mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Auf ihn kommen nun Verfahren wegen des Alkoholkonsums im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Lich/L3481: Zwei Verletzte nach Unfall

Am Donnerstag (23.11.2023) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 3481. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Volvo von Laubach nach Lich. An der Anschlussstelle zur B 457 wollte er gegen 16.10 Uhr nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 21-Jährige dabei leichte, die 26-jährige Fahrerin des Audis schwere Verletzungen. Beide stammen aus dem Landkreis Gießen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Der entstandene Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeistation Grünberg sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06401 91430 zu melden.

Lich: Mit E-Scooter Fußgänger umgestoßen Die Polizei in Grünberg bittet bei der Ermittlung eines E-Scooter-Fahrers um Mithilfe. Der war am Dienstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr mit seinem Gefährt auf dem Gehweg der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Richtung der Aral-Tankstelle unterwegs. Kurz hinter der Brücke in Höhe des Rewe-Marktes prallte der Unbekannte mit seinem E-Scooter mit einem vor ihm laufenden Kind zusammen. Der 13-jährige Schüler fiel zu Boden und verletzte sich am Knie. Der Unbekannte auf dem Roller fuhr einfach weiter und rief dem auf dem Boden liegenden Schüler noch eine abfällige Bemerkung zu. Der Scooter-Fahrer war zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von dünner Gestalt. Er hatte schwarze Locken und einen Oberlippenbart. Zudem steckten sogenannte AirPods - kleine Bluetooth-Kopfhörer - in seinen Ohren. Wer hat den Zusammenstoß am Dienstagnachmittag beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Scooter-Fahrers machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430. (G.R.)

Pohlheim: Ausweichmanöver auf Radweg führt zum Sturz Prellungen am ganzen Körper trug eine E-Scooter-Fahrerin davon, nachdem sie auf dem Radweg zwischen Watzenborn und Gießen zu Fall kam. Ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug hatte sie zuvor zu einem Ausweichmanöver genötigt. Die 51-Jährige war am 14.11.2023 (Dienstag), gegen 06.00 Uhr mit ihrem Scooter auf dem parallel zur Landstraße verlaufenden Radweg in Richtung Gießen unterwegs. Mittig des Weges war ein maximal 50 cm breiter Streifen, der nicht von Laub bedeckt war. Etwa in Höhe der Stadtgärtnerei kam ihr ein Fahrzeug mit an einer Lenkstange angebrachten zwei hellen Leuchten entgegen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, lenkte sie an die Asphaltkante des Radweges und kam dort zu Fall. Welche Art von Fahrzeug (Fahrrad, E-Scooter oder ähnliches) ihr dort entgegenkam, kann die Watzenbornerin nicht sagen. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Watzenborn weiter. Der Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd sucht nach Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt er unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen. (G.R.)

Laubach: Geparkten Audi beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Gießener Straße einen dort abgestellten blauen Audi. In der Zeit von Mittwoch, gegen 20.00 Uhr bis Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in das Heck des in Höhe der Hausnummer 10 geparkten A 6. Ohne sich um den rund 800 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430. (G.R.)

