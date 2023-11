Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Widerstand bei Verkehrskontrolle + Unfall mit Linienbus + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle in Gießen leistete ein Autofahrer am Mittwoch (22.11.2023) Widerstand. In der Frankfurter Straße überprüften Beamte gegen 22.20 Uhr den 56-jährigen Verkehrsteilnehmer. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Er zeigte sich unkooperativ und aggressiv und sollte daher gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der 56-Jährige, die Beamten mussten den Mann schließlich zu Boden bringen und festnehmen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen, die keiner Behandlung bedurften. Die Beamten blieben unverletzt. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Widerstands / tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Gießen: Unfall mit Linienbus

Ein Linienbus streifte nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstag (23.11.2023) mit dem Außenspiegel einen Fußgänger. Der 47-jährige Passant erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr am Marktplatz.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Unfallfluchten:

Gießen: Auf dem Parkplatz einer Firma in der Junkerstraße verursachte ein Unfallfahrer einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Er streifte am Mittwoch (15.11.2023) zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr einen geparkten Skoda und entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation Gießen Nord bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Am Freitag (17.11.2023) parkte die Fahrerin eines Mitsubishi ihren Colt im Eichendorffring in Höhe der Hausnummer 34. Als sie am nächsten Tag gegen 13.45 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront feststellen. Der Verursacher entfernte sich demnach unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 800 Euro zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Langgöns: Einen Schaden von ca. 2.000 Euro hat die Fahrerin eines Mercedes in Cleeberg zu beklagen. Sie parkte ihre B-Klasse am Mittwoch (22.11.2023) gegen 7 Uhr in der Espaer Straße. Als sie gegen 13 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der Front des Mercedes frische Schäden fest. Der unbekannte Verursacher fuhr offenbar einfach davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

