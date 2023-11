POL-GI: Linden: 74-Jährige nach Wohnhausbrand in Lebensgefahr

Gießen (ots) - Gießen: Einbruch in Gastronomie In die Räume eines Pizzalieferanten in der Alicenstraße brach ein Unbekannter vermutlich am frühen Dienstagmorgen (21.11.2023) ein. Dazu zerstörte er die Glaseingangstür und gelangte so in die Verkaufsräume. Der Einbrecher floh mit erbeutetem Bargeld unerkannt aus dem Laden. Ein aufmerksamer Passant bemerkte die ...

mehr