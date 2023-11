Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kennzeichen gestohlen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Linden: Kennzeichen gestohlen

Am Sonntag (19.11.2023) parkte ein Autofahrer seinen Mitsubishi auf einem Parkplatz neben einem Wohngebäude der Gießener Straße. Als er am Dienstag (21.11.2023) gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellten, dass beide Kennzeichenschilder gestohlen wurden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der amtlichen Kennzeichen GI-WG 187 machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Unfallfluchten:

Gießen: Etwa 5.000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer "Am Alten Gaswerk". Am Dienstag (21.11.2023) parkte die Fahrerin eines BMW ihren 4er gegen 07 Uhr im dortigen Parkhaus. Als sie gegen 16.15 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, musste sie den frischen Schaden an der Fahrzeugfront feststellen. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Gießen: In der Gottfried-Arnold-Straße ereignete sich am Montag (20.11.2023) ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verursacher fuhr, vermutlich im Rahmen eines Wendemanövers, zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr gegen den Zaun eines dortigen Kindergartens. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Gießen: Einen Schaden von ca. 1.000 Euro verursachte ein Unbekannter im Grüner Weg. Der Fahrer eines Mercedes parkte sein Fahrzeug dort am Montag (20.11.2023). In der Zeit zwischen 13 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die E-Klasse und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Gießen: In Wieseck kam es am Montag (20.11.2023) zu einer Unfallflucht. Zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr beschädiget ein Unbekannter einen geparkten Mercedes. Die A-Klasse stand auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Weimarer Straße. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Gießen: Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem Hyundai. Der i30 parkte am Dienstag (21.11.2023) in der Rodtbergstraße. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr fuhr ein Unfallfahrer gegen das Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zu allen Unfällen sucht die Polizeistation Gießen Nord Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

