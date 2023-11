Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Gastronomie + Fahrzeug geklaut + Kupferkabel gestohlen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch in Gastronomie

In die Räume eines Pizzalieferanten in der Alicenstraße brach ein Unbekannter vermutlich am frühen Dienstagmorgen (21.11.2023) ein. Dazu zerstörte er die Glaseingangstür und gelangte so in die Verkaufsräume. Der Einbrecher floh mit erbeutetem Bargeld unerkannt aus dem Laden. Ein aufmerksamer Passant bemerkte die zerstörte Tür und informierte die Polizei. Wann genau der Einbruch stattfand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schaden an der Tür beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Rabenau: Fahrzeug geklaut

Ein geländegängiges Fahrzeug des Herstellers Polaris klaute ein Unbekannter in Geilshausen. Im Zeitraum zwischen Sonntag (19.11.2023), 17 Uhr und Montag (20.11.2023), 14 Uhr stahl der Dieb das Fahrzeug mit der Modellbezeichnung "RANGER XP 1000 EPS MATTE" von einer Hofeinfahrt im Reinhardshainer Weg. Im Fahrzeug befanden sich noch mehrere Werkzeuge. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen GI-W 28 angebracht. Der Neuwert liegt bei etwa 32.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des auffälligen Fahrzeugs oder der Kennzeichenschilder machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Hungen: Kupferkabel gestohlen

Einen Baucontainer auf dem umzäunten Grundstück des Umspannwerks brachen Unbekannte zwischen Mittwoch (15.11.2023), 09.30 Uhr und Montag (20.11.2023), 08.50 Uhr auf. Um auf das Gelände "Am Bellersheimer Fußweg" zu kommen, knackten sie zuvor das verschlossene Einfahrtstor. Aus dem Container nahmen die Diebe größere Mengen Kupferdraht und Kupferschienen mit. Der Wert der Beute wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag im Bereich des Umspannwerks verdächtige Personen beobachtet? Sind dort Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.

Gießen: Kennzeichenschilder geklaut

Von einem Parkplatz in der Philosophenstraße in Wieseck klaute ein Unbekannter zwei Kennzeichenschilder eines Toyota. Der graue Auris stand zwischen Freitag (17.11.2023), 17 Uhr und Montag (20.11.2023), 18.15 Uhr auf dem Parkplatz. Der Unbekannte nahm die beiden amtlichen Kennzeichen GI-LJ 172 mit und entfernte sich unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Kennzeichenschilder machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755 entgegen.

Unfallfluchten:

Gießen: Mehrere Hundert Euro Schaden verursachte ein Unfallfahrer an einem geparkten Mazda. Das graue Fahrzeug stand von Mittwochabend (15.11.2023) bis Donnerstagmittag (16.11.2023) in der Fröbelstraße in Höhe der Hausnummer 38. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Gießen: Am Fahrbahnrand der Hardtallee parkte ein Autofahrer seinen Hyundai am Freitag (17.11.2023) gegen 19 Uhr. Als er um 13 Uhr am nächsten Tag zum Fahrzeug zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden am Tucson feststellen. Der Verursacher fuhr demnach einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Gießen: In Rödgen parkte zwischen Samstag (18.11.2023), 18 Uhr und Sonntagmorgen, 08.30 Uhr ein Anhänger in der Seewiesenstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in diesem Zeitraum den Anhänger am Heck und fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf dem Parkplatz der Veterinärmedizin in der Straße "Am Steg" kam es am Donnerstag (16.11.2023) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 12.30 Uhr und 14.05 Uhr einen blauen Ford Fiesta. Ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach vom Unfallort weg.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 entgegen.

Am Donnerstag (16.11.2023) verursachte ein Unfallfahrer einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten A 6. Der Audi stand zwischen 07.30 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße "Am Klosterwald". Der Verursacher machte sich davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430 entgegen.

Hungen: Zwischen 10.12 Uhr und 12 Uhr entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro an einem Kleinwagen. Der Seat parkte am Samstag (18.11.2023) am Fahrbahnrand der Gießener Straße. Der Unfallverursacher fuhr einfach vom Unfallort weg, ohne sich um den Schaden am Ibiza zu kümmern.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell