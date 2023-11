POL-GI: Gießen: Große Menge unterschiedlicher Drogen gefunden

Gießen (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, kam es im Tannenweg in Großen-Linden zu einem Wohnhausbrand. Dabei wurde eine 74-jährige Hausbewohnerin sehr schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung in einem Gießener Krankenhaus mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. ...

