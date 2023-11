Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreisen halten an....

Grambow/ Schwennenz/ Pasewalk (ots)

Nach einem Bürgerhinweis über das Polizeipräsidium Neubrandenburg konnten heute gegen 00:15 Uhr in den Ortslagen Schwennenz und Grambow zwölf Syrer und vier Somalier nach unerlaubter Einreise aufgegriffen werden. Sieben Personen führten Pässe mit sich. In einem Pass befand sich ein Visum der russischen Föderation. Bei einer Erstbefragung vor Ort gaben die Personen an, über Belarus nach Polen gereist zu sein. Die Bearbeitung dauert an.

Gegen 05:10 Uhr informierte die DB AG, dass am Bahnhof Grambow vier Personen in den Regionalexpress nach Pasewalk einsteigen wollten. Bei der Personenkontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass es sich ebenfalls um zuvor unerlaubt eingereiste syrische Staatsangehörige handelte. Sie hatte auf ihren Handys Fotokopien weißrussischer Visa. Die Personen wurden zur weiteren Bearbeitung nach Pasewalk verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell