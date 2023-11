Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreisen auf der Insel Usedom

Pasewalk/ Seebad Ahlbeck (ots)

Bundespolizisten stellten gestern Vormittag, gegen 10: 30 Uhr, nach einem telefonischen Hinweis des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, acht syrische Staatsangehörige ausweislos in der Ortslage Seebad Ahlbeck fest. Um 11:30 Uhr wurden zwei türkische und ein syrischer Staatsangehöriger auf dem Bahnhof Heringsdorf in der Usedomer Bäderbahn, Zug Nr. 18816, ausweislos festgestellt. Um 12:35 Uhr konnte ein weiterer syrischer Staatsangehöriger durch eine Streife der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in der Ortslage Seebad Ahlbeck auf einem Parkplatz festgestellt werden. Keine der Personen konnte aufenthaltslegitimierende Dokumente zur Kontrolle aushändigen. Die Personen wurde dem Bundespolizeirevier Ahlbeck zugeführt und anschließend zur weiteren Bearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Pasewalk verbracht. Im Rahmen der Erstbefragungen konnte die Reiseroute Türkei - Slowakei - Polen - Deutschland ermittelt werden. Während der Vernehmungen äußerten die Personen ein Schutzersuchen. Am heutigen Tage erfolgte die Weiterleitung von 11 Personen zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz. Ein 17- jähriger syrischer Jugendlicher wurde an das Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben.

