BPOLI PW - GdpD POM: Am Wochenende konnten 23 unerlaubt Eingereiste durch die Bundespolizei vorläufig in Gewahrsam genommen werden.

Hintersee

Am gestrigen Sonntag, dem 29.10.2023, gegen 07:30 Uhr wurden durch Kräfte der Bundeszollverwaltung ein Eritreer und ein Jemenite in der Ortslage Hintersee an der Bushaltestelle an der Kirche festgestellt. Die Personen konnten sich nicht ausweisen bzw. aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen und wurden zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Der Jemenite führte auf seinem Handy ein Foto seines Reisepasses mit. Bei der Erstbefragung gaben die Personen als Reiseroute Syrien - Russland - Weißrussland - Polen -Deutschland an. Sie wurden bis zum grenzüberschreitenden Verkehrsweg mit einem Fahrzeug befördert und haben dann fußläufig die Grenze überquert. An der Grenze wurden sie durch den Schleuser fotografiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden geschleusten Personen mit einer Anlaufbescheinigung an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz überstellt.

Am 28.10.2023 wurden insgesamt 20 syrischen Staatsangehörigen in den Bereichen Grambow, Schwennenz und Ostseebad Heringsdorf in Gewahrsam genommen.

Seebad Ahlbeck/ Heringsdorf

Gegen 13:25 Uhr wurden nach einem Bürgerhinweis 10 männliche Personen durch Unterstützungskräfte der Bundespolizei Stralsund nahe des Bahnhofs im Seebad Ahlbeck festgestellt. Zur Kontrolle konnte keine Person einen Pass oder andere aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. Die syrischen Staatsangehörigen wurden nach der Überführung nach Pasewalk durch einen Dolmetscher befragt und gaben an, über die Balkanroute nach Deutschland gekommen zu sein. Sie stellten genauso wie die gegen 21:25 Uhr am Bahnhof in Heringsdorf aufgegriffene 55jährige syrische Staatsangehörige, die eine ID-Karte mit sich führte und die nach Ermittlungen zur geschleusten zehnköpfigen Gruppe gehörte, einen Schutzantrag. Die zehn Erwachsenen reisten am 29.10.2023 in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern Buchholz, der unbegleitete 12jährige wurde durch das Jugendamt Vorpommern-Greifswald übernommen.

Grambow

Gegen 21:45 Uhr des gleichen Tages wurden fünf männliche Syrer, davon ein Jugendlicher durch Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit Teileinheit Süd am Bahnhof Grambow kontrolliert. Alle Personen waren ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente unterwegs. Die vier volljährigen syrischen Staatsangehörigen wurden nach Stern Buchholz überstellt, der Jugendliche an das Jugendamt VG.

Schwennenz

Eine Stunde später wurden vier weitere Syrer wurden durch Kräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg am Grenzzeichen 789, Bobliner Damm, Nähe der Ortslage Schwennenz kontrolliert. Alle Personen waren ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente und gaben in einer ersten Befragung an, mittels eines schwarzen Citroen Kombi geschleust worden zu sein. Eine Nachsuche nach weiteren Personen, sowie dem Fahrzeug verlief ohne Ergebnis. Die drei männlichen Syrer wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Stern Buchholz, der Jugendliche an Jugendamt VG überstellt.

Gegensee

Ein 17jähriger Äthopier wurden nach einem Bürgerhinweis über die Landespolizei durch Unterstützungskräfte (EEE) bereits am 27.10.2023 gegen 08:40 Uhr festgestellt. Auch er konnte keinen Reisepass oder aufenthaltslegimitierende Dokumente vorlegen. Eine Bestreifung des Nahbereichs und eine Suche nach weiteren Personen verlief negativ. Der Jugendliche wurde noch am gleichen Tag an das Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben.

