Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei- zwei Haftbefehle vollstreckt

Pasewalk (ots)

Ein 30- jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde gestern Mittag im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der BAB 11, Höhe Pomellen, durch Bundespolizisten als Fahrer eines PKW mit rumänischen Kennzeichen angehalten und polizeilich kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Stuttgart wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 2550,00 EUR und Verfahrenskosten in Höhe von 119,50 EUR zu zahlen. Ersatzweise waren 85 Tage Haft zu vollstrecken. Nach Zahlung der Gesamtsumme in Höhe von 2669,50 EUR wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weniger Glück hatte zwei Stunden später ein 37- jähriger polnischer Staatsangehöriger am ehemaligen Grenzübergang Ahlbeck. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Stralsund wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 450,00 EUR und 86,00 EUR Verfahrenskosten offen. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht zahlen und muss nun ein 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Waldeck verbüßen.

