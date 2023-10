Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fünf unerlaubte Einreisen am letzten Wochenende

Pasewalk (ots)

Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei MV und Bundeszollverwaltung) stellten gestern, gegen 08:35 Uhr, in der Ortslage Schwennenz (B 113) 5 syrische Staatsangehörige fest. Sie waren zuvor unerlaubt über die grüne Grenze in die Bundesrepublik eingereist. Im Rahmen der Vernehmung gaben die Personen an, über die sog, Balkanroute nach Deutschland gekommen zu sein. Alle stellten ein Schutzersuchen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung zur Erstaufnahmeeinrichtung in Schwerin Stern-Buchholz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell