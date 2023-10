Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Grambow- Aufgriff von 28 Personen nach unerlaubter Einreise

Pasewalk (ots)

Gestern Vormittag, gegen 09:45 Uhr, stellen Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei und Bundeszollverwaltung) sowie Streifen der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, in der Nähe der Ortschaft Grambow, an der B113 und in der Ortslage Grambow eine Gruppe von insgesamt 28 Personen nach unerlaubter Einreise fest. Dabei handelt es sich 24 syrische Staatsangehörige sowie 4 türkische Staatsangehörige (23 Erwachsene, 2 Jugendliche, 3 Kinder) Zur Kontrolle konnte keine Person einen Pass oder andere aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. Ermittlungen ergaben, dass die Personen über die sog. Balkanroute und Polen nach Deutschland gereist sind. Die polnisch deutsche Grenze wurde zu Fuß überschritten. Weiter ging es entlang der Bahnlinie Szczecin-Pasewalk in Richtung Grambow. Eine Gefährdung der Personen bestand nicht, da an der Bahnstrecke Pasewalk-Szczecin Bauarbeiten stattfinden und zurzeit Schienenersatzverkehr gefahren wird. Durch die Personen wurden Schutzersuchen vorgebracht Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird die Gruppe an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell