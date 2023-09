Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hinweise auf möglicherweise präparierte Giftköder in Butjadingen +++ Tierhalter werden zur Vorsicht aufgerufen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. September 2023, ist ein Hund in Butjadingen verendet, nachdem er am vorangegangenen Abend mögliche Giftköder gefressen hatte.

Die Tierhalterin war am Abend von Freitag, 08. September 2023, mit zwei Hunden an der Nienser Straße in Butjadingen spazieren. In der Nacht übergaben sich plötzlich beide Hunde. Einen Hund fand die Halterin am nächsten Morgen tot vor. Sie vermutete eine Vergiftung durch das Fressen ausgelegter Köder, weshalb sie die Polizei verständigte und einen Tierarzt aufsuchte.

Im Erbrochenen beider Hunde wurden Käse- und Fleischstücke gefunden, die vergiftet gewesen sein könnten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Wer Hinweise zu Personen, die für das Auslegen entsprechender Köder in Frage kommen könnten, geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen. Zugleich bittet die Polizei darum, beim Ausführen der Tiere besondere Vorsicht walten zu lassen und die Tiere im Zweifel nur an der Leine zu führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell