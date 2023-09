Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Kindergarten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Delmenhorster Kindergarten eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 08. September 2023, 17:30 Uhr, bis Montag, 11. September 2023, 07:30 Uhr, haben die Unbekannten eine Scheibe des Gebäudes in der Stedinger Straße, Höhe Thüringer Straße, eingeworfenund sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Hier nahmen sie elektronische Gegenstände an sich und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell