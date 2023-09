Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag, 10. September 2023, gegen 20:50 Uhr, die Polizei verständigt, nachdem ihm ein Pkw-Fahrer mit einer sehr unsicheren Fahrweise aufgefallen war.

Der Zeuge befuhr zunächst die B69 von Vechta in Richtung Schneiderkrug und vermutete schon hier eine Alkoholisierung des vorausfahrenden Pkw-Fahrers. Dieser war auffällig langsam und teilweise in starken Schlangenlinien unterwegs. In Schneiderkrug bog der Pkw-Fahrer nach links in Richtung Cloppenburg ab und fuhr im weiteren Verlauf auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg auf. Hier stoppte er auf dem ersten Parkplatz, wo er von den alarmierten Beamten der Autobahnpolizei angetroffen wurde. Vom 55-jährigen Fahrer und alleinigen Insassen ging starker Alkoholgeruch aus. Ein angebotener Test ergab einen Wert von 2,58 Promille.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben zudem, dass dem 55-Jährigen bereits das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen entzogen war. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete eine kontaktierte Staatsanwältin die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an.

