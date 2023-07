Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Steinmauer durch Omnibus beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.07.2023, gegen 22.45 Uhr, soll ein roter Omnibus in Wallbach eine Steinmauer beschädigt haben. Ein roter Omnibus bog wohl von der Waldstraße in die Gartenstraße ein und beschädigte dabei eine Steinmauer. Der Sachschaden an der Steinmauer wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem roten Omnibus geben können.

