Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad-Roller - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 25.07.2023, die Unterdorfstraße in Richtung Steinen und wollte gegen 06.55 Uhr, nach rechts auf einen Parkplatz einer Bäckerei abbiegen. Um besser in die Parklücke zu kommen sei sie zuvor nach links ausgeschert. In diesem Moment wurde sie von einem hinter ihr fahrenden 37-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrad-Rollers rechts überholt. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde nach rechts auf den Gehweg abgewiesen und kam dort zu Fall. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell