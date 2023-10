Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt Pyrotechnik sicher

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Nachmittag am ehemaligen Grenzübergang in Pomellen einen PKW BMW mit dänischem Kennzeichen. Der Kraftfahrer, einen 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger sowie der Beifahrer, ein 29- jähriger dänischer Staatsangehöriger waren in Richtung Berlin unterwegs. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde auch der Kofferraum überprüft. Dieser war komplett mit pyrotechnischen Erzeugnissen der Kategorie 3, ohne gültiges Prüfzeichen "CE" gefüllt. Bei der Durchsuchung des BMW wurden insgesamt ca. 196 Kilogramm an verbotener Pyrotechnik festgestellt. Die gesamte "Fracht" wurde sichergestellt, die beiden Männer wurden wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz (Einfuhrschmuggel) angezeigt.

Die Bundespolizei warnt, wegen ihrer Gefährlichkeit ist die Einfuhr nicht zugelassener Feuerwerkskörper unter Strafe gestellt. Wer solche Feuerwerksköper trotzdem nach Deutschland einführt, verstößt gegen das Sprengstoff- und/ oder Zollrecht. Dies kann zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren führen. Der Strafverfolgung schließt sich die kostenpflichtige Entsorgung beschlagnahmter Feuerwerkskörper an. Auch der Umgang mit nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist in Deutschland verboten.

(Fotos der Auffindesituation können bei Bedarf übersandt werden)

