Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei Pasewalk stellt vier Syrier nach unerlaubter Einreise fest

Pasewalk (ots)

Gestern Morgen, gegen 04:55 Uhr, stellten Bundespolizisten in der Ortslage Hohenfelde eine Personengruppe von vier Personen festgestellt. Es handelte sich dabei um vier männliche syrische Staatsangehörige (26, 37, 48, und 15 Jahre alt) Zwei Männer führten keine Reisedokumente mit sich, es konnten nur Fotos der Reisepässe auf den Mobiltelefonen vorgezeigt werden. Die anderen beiden Männer händigten ihre syrischen Reisepässe zur Kontrolle aus. In einem Pass befand sich ein weißrussisches Visum. Die Ermittlungen ergaben, dass die Personen über die sogenannte "Belarus Route" bis nach Lettland gereist sind. Von Lettland wurden sie mit einem PKW durch Polen bis ca. 500 m vor die deutsche Grenze geschleust. Anschließend überquerten sie die polnisch deutsche Grenze zu Fuß. Durch alle Personen wurde ein Schutzersuchen geäußert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell