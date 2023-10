POL-MG: Verkehrsunfall am Minto: 72-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern an der Dahlener Straße am Donnerstagmorgen, 19. Oktober, gegen 5 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 36-jährige Fahrer eines Skoda die Stadtwaldstraße in Richtung Rheydt. Im Kreuzungsbereich zur Autobahnauffahrt A 61 in Richtung Venlo beabsichtigte er geradeaus weiterzufahren. Etwa zeitglich fuhr der ...

