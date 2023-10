Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung: 14-Jähriger schwer verletzt - Zeugin greift ein

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 18. Oktober, ist es gegen 13 Uhr an der Hittastraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der ein 14-Jähriger schwer verletzt wurde. Eine 23-jährige Zeugin beobachtete den Vorfall und schritt sofort ein.

Die Frau befuhr die Hittastraße in Richtung Rheydter Straße, als ihr auf der Fahrbahn Turmstraße/ Hittastraße ein Jugendlicher auffiel, der am Boden liegend von einem anderen Jugendlichen körperlich angegangen wurde. Die 23-Jährige hielt unverzüglich an, stieg aus und forderte den Angreifer lautstark auf, von dem am Boden Liegenden abzulassen. Der Jugendliche stieg daraufhin auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Aachener Straße davon. Die 23-Jährige alarmierte die Polizei und blieb bis zu deren Eintreffen bei dem schwerverletzten Jugendlichen. Ein Rettungswagenteam brachte den 14-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Auslöser der Schlägerei sollen nach Aussage des 14-Jährigen persönliche Streitigkeiten zwischen den beiden Jugendlichen gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Angreifer um einen 15-Jährigen handelt, der bereits wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. (cr)

