Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 43-Jähriger beraubt und schwer verletzt | Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Drei Männer haben am Dienstag, 17. Oktober, einen 43-Jährigen in seiner Wohnung an der Pestalozzistraße angegriffen und beraubt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 43-Jährige mit einem 30-jährigen Bekannten ein Treffen in seiner Wohnung vereinbart. Zum Termin um 19 Uhr erschien der Bekannte in Begleitung von zwei Männern, die der 43-Jährige nicht kannte. Nach seiner Aussage habe man sich zunächst im Wohnzimmer unterhalten. Im Verlauf des Gesprächs habe ihm dann einer der Männer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend sei er von dem Mann zu Boden gebracht und ins Gesicht geschlagen worden. Der andere ihm unbekannte Mann habe ihn anschließend ins Gesicht getreten. Danach sei das Trio geflüchtet und er habe bemerkt, dass ein größerer Bargeld-Betrag aus der Wohnung entwendet wurde.

Der 43-Jährige erlitt bei dem Raub schwere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bei einer in diesem Zusammenhang kurz darauf durchgeführten staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 30-jährigen Bekannten an der Straße Kuhlenweg traf die Polizei den Tatverdächtigen an. Außerdem befand sich in der Wohnung ein weiterer 30-jähriger Tatverdächtiger. Außerdem stellte die Polizei die mutmaßliche Beute des Raubes und Betäubungsmittel sicher. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ein Haftrichter erließ am Donnerstag, 19. Oktober, Untersuchungshaft gegen die beiden Männer wegen schweren Raubes. (jl)

