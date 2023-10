Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weitere antisemitische Farbschmiererei an Schulgebäude - Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag, 13. Oktober, 16.30 Uhr und Montag, 16. Oktober, 9:30 Uhr eine Wand an der Außenfassade am Gymnasium am Geroweiher an der Balderichstraße mit einem antisemitischen Slogan beschmiert.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Urhebern der Schmiererei machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell