POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Drei Männer haben am Dienstag, 17. Oktober, einen 43-Jährigen in seiner Wohnung an der Pestalozzistraße angegriffen und beraubt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 43-Jährige mit einem 30-jährigen Bekannten ein Treffen in seiner Wohnung vereinbart. Zum Termin um 19 Uhr erschien der ...

mehr