Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nicht aus seinen Fehlern gelernt

Waldsee (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb von vierzehn Tagen rief ein 61-jähriger aus Waldsee die Polizei auf den Plan. Am Donnerstagmittag wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Schlichtstraße eine in einem Auto sitzende Person gemeldet, die nicht ansprechbar sei. Vor Ort konnte recht schnell festgestellt werden, dass der 61-jährige lediglich eingeschlafen war und kein medizinischer Notfall vorlag. Nach einer Ansprache durch die Polizei konnte bei dem Mann starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Einen Atem-Alkoholtest konnte der Mann aufgrund seiner alkoholbedingten Ausnahmesituation nicht durchführen. Am Fahrzeug des Mannes konnte zudem ein frischer Unfallschaden festgestellt werden, den er kurz zuvor bei einem Unfall verursacht hatte. Bereits vierzehn Tage zuvor hatte der 61-jährige in Altrip ebenfalls unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Infolge dessen wurde ihm bereits die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell