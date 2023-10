Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstrecken am Sonntag zwei Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am Sonntag, dem 29.10.2023 gegen 02:20 Uhr, wurde ein 38jähriger polnischer Staatsangehöriger durch Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Bad Bramstedt kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mitreisenden in einem Transporter mit polnischen Kennzeichen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch Staatsanwaltschaft Köln wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gemäß Haftbefehl hatte der 38jährige eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr zu verbüßen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am 29.10.2023 um 09:45 Uhr an die Justizvollzugsanstalt Stralsund überstellt.

Etwas besser erging es einem 48jährigen Polen. Auch er wurde durch Kräfte der MKÜ als Mitreisender in einem polnischen PKW kontrolliert. Bei der Kontrolle am 29.10.2023 gegen 07:30 Uhr wurde das Mitführen von Pfefferspray festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsnotierung zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder auf Grund des Mitführens einer Schusswaffe/eines gefährlichen Gegenstandes. Die sofortige Zahlung von 400 EUR Geldstrafe und 73,50 EUR Kosten befreite ihn von 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Um die Anzeige wegen erneutem Verstoß gegen das Waffengesetz kam er allerdings nicht herum.

