Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mann mit über 3 Promille am Steuer unterwegs

Salzhemmendorf (ots)

Am Mittwoch (27.09.2023) kam es in der Straße "Zum Wasserbaum" in Salzhemmendorf, OT Ockensen, zu einer Trunkenheitsfahrt. Eine Zeugin meldete über Notruf einen Pkw-Fahrer, der starke Schlangenlinien fahren sollte. Eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Münder, konnte den Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren. Bei diesem handelte es sich um einen 53-jährigen Mann aus Salzhemmendorf. Da die Polizeibeamten vor Ort Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde bei dem Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem 53-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Der Salzhemmendorfer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell