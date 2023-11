Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schwennenz- vier unerlaubte Einreisen

Pasewalk/ Schwennenz (ots)

Durch Bundespolizisten wurden gestern gegen 04:15 Uhr in der Ortslage Schwennenz, Höhe Bushaltestelle, vier syrische Staatsangehörige festgestellt. Bei der Kontrolle konnte keine der Personen einen Pass oder andere aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. In einer ersten Befragung gaben die Personen an, mit einem PKW nach Deutschland gebracht worden zu sein. Als Reiseweg wurde die sog. Belarus Route angegeben. Im Rahmen der Vernehmungen äußerten die vier zuvor unerlaubt eingereisten Personen ein Asylbegehren. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Gegen 04:40 Uhr befuhr ein PKW-VW-T-ROC-Mietfahrzeug mit deutscher Zulassung die Ortslage Schwennenz. Der PKW wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Kraftfahrer war ein Syrer mit deutschem Aufenthaltstitel. Der Beifahrer war Norweger. Bei der Befragung gab der Syrer an, seinen Bruder und einen Freund abholen zu wollen. Beide Personen gehörten zu der vierköpfigen Gruppe. In den weiteren Ermittlungen konnte keine Beihilfe oder Schleusung nachgewiesen werden.

