Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0585 --Polizei nimmt drei Räuber fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt/Altstadt, Zeit: 02.10.2023, 03.10.2023 , 04.10.2023, 16:25 Uhr/15:15 Uhr/01:20 Uhr

In den vergangenen drei Tagen kam es in Bremen-Mitte zu mehreren Raubtaten. Einsatzkräfte der Polizei konnten dabei drei junge Straßenräuber festnehmen.

Am Montag war ein 68-Jähriger mit seiner Tante gegen 16:25 Uhr in der Altstadt unterwegs, als ihm ein 23-Jähriger von hinten die Kette vom Hals riss und anschließend flüchtete. Auf diese Situation wurde ein 27-jähriger Polizist, der privat unterwegs war, aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Gemeinsam mit couragierten Passanten konnten die Einsatzkräfte den Räuber in Tatortnähe stellen. Gegen den Mann aus Libyen lag ein Haftbefehl vor. Er wurde daraufhin festgenommen und der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr war ein 20-Jähriger in der Contrescarpe unterwegs, als er von einem 18-Jährigen zunächst angesprochen wurde. Er legte seinen Arm um ihn und lenkte ihn ab. Dabei entwendete er Kopfhörer und Bargeld. Der 20 Jahre alte Mann wehrte sich und es kam zu einem Gerangel, bei dem der Angreifer versuchte, ihn mit Pfefferspray zu besprühen. Der junge Mann konnte dem ausweichen, holte sich seine Kopfhörer zurück, fotografierte den Angreifer und alarmierte daraufhin die Polizei. Durch die Aufnahmen wurde der Räuber von den Einsatzkräften wiedererkannt und im weiteren Verlauf durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in der Nähe gestellt. Bei dem 18-Jährigen, dessen Herkunft bislang noch ungeklärt ist, stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Gegen ihn leitete die Polizei Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und unerlaubtem Aufenthalts ein.

In der Nacht zu Mittwoch wartete eine 50-Jährige gegen 01:20 Uhr am Hauptbahnhof auf ihren Bus. Ein 21-Jähriger kam auf sie zu und riss ihr die Bauchtasche vom Körper und flüchtete. Durch die Mithilfe von aufmerksamen Zeugen konnte der Mann von den Einsatzkräften in der Nähe gestellt werden. Der 21-jährige Marokkaner ist bei der Polizei als Intensivtäter bekannt und mit ähnlichen Delikten mehrfach in Erscheinung getreten. Gegen ihn fertigte die Polizei eine Anzeige wegen schweren Raubes.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell