Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0583 --Polizei stellt Straßenräuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/Neustadt Zeit: 01.10.2023

Am vergangenen Wochenende hatten es die Einsatzkräfte vor allem in der Innenstadt vermehrt mit Raubtaten zu tun. In der Nacht zu Sonntag stellten Polizisten drei junge Straßenräuber in der Bahnhofsvorstadt und der Neustadt.

Zunächst waren zwei 57 und 59 Jahre alte Männer gegen 00:35 Uhr in der Birkenstraße unterwegs, als sie von zwei jungen Männern angerempelt wurden. Dabei fiel das Handy des 59-Jährigen auf den Boden und ging zu Bruch, danach zog ihm einer der Räuber die Geldbörse aus der Tasche. Anschließend flüchteten die Täter. Zwei Passanten verfolgten sie und hielten einen 18-Jährigen fest. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den jungen Algerier mit auf die Wache und fertigten dort eine Strafanzeige und erteilten ihm einen Platzverweis.

Etwa um 02:10 Uhr ging ein 47 Jahre alter Mann über die Wilhelm-Kaisen-Brücke, als er von mehreren jungen Männern attackiert wurde, sie schubsten ihn zunächst zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Danach entwendeten sie ihm die Geldbörse und flüchteten. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf in der Nähe einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Marokko, den der 47-Jährige als einen der Täter wiedererkannte. Sie nahmen den jungen Räuber mit auf die Wache und fertigten eine Strafanzeige, anschließend wurde er dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Die Ermittlungen zu den weiteren Räubern dauern an. Zwei 19 Jahre alte Heranwachsende wurden um 04.25 Uhr am Citygate am Hauptbahnhof von einer Gruppe angesprochen und direkt angegangen. Die Täter versuchten, ihnen die Taschen zu entreißen und schlugen, als dies nicht gelang, auf die beiden ein. Die 19-Jährigen flüchteten, die Gruppe rannte hinterher. Sie versuchten, in ein Taxi zu steigen, woraufhin sie weiter attackiert und getreten und geschlagen wurden. Einer der Angreifer entriss einem der 19-Jährigen die Tasche und die Gruppe flüchtete. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf einen 18-Jährigen, der von den beiden Geschädigten wiedererkannt wurde. Sie nahmen ihn mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Auch hier dauern die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten an.

Zeugenhinweise zu allen Sachverhalten nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell