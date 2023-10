Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0581 --Taxifahrer ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Am Wandrahm Zeit: 30.09.2023, 16:00 Uhr

Ein unbekannter Täter bedrohte am Samstagnachmittag einen 30 Jahre alten Taxifahrer mit einem Messer, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 16:00 Uhr hielt der 30-Jährige sein Taxi in der Straße Am Wandrahm an, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen. Er hatte diesen kurz zuvor am Bahnhof Dreye abgeholt. Der Mann gab an, kurz austeigen zu wollen und bat den Fahrer zu warten. Als er kurz darauf zurückkam, setzte er sich auf den Beifahrersitz und hielt dem 30-Jährigen ein Messer an den Bauch und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Dem kam der Taxifahrer nach. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Bornstraße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 160 bis 165 cm groß und ca. 40 Jahre alt. Er hatte sehr kurze graue Haare mit mehreren lichten Stellen. Außerdem hatte er einen schwarzen Schnurrbart. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Kapuzenpullover oder einer Kapuzenjacke und mit einer dunkelgelben oder khakifarbenen Hose und Turnschuhen mit weißer Sohle. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und auffällig rote Augen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der Straße Am Wandrahm oder am Bahnhof Dreye Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell