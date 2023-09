Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0578 --Überfall auf Supermarkt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 29.09.2023, 20:40 Uhr

Ein unbekannter Täter überfiel am Freitagabend einen Supermarkt in der Vahr, bedrohte einen 20 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen

Um etwa 20:40 Uhr betrat der Mann den Markt in der August-Bebel-Allee und ging direkt zu den Kassen. Dort schlug er gegen eine Plexiglasscheibe, hielt dem 20 Jahre alten Mitarbeiter ein langes Messer gegen den Bauch und schrie ihn an, er solle die Kassenlade öffnen. Dem kam der Verkäufer nach. Anschließend ergriff der Räuber Bargeld und wollte flüchten. Daraufhin stellte sich dem Mann ein 51 Jahre alter Kunde in den Weg und schlug diesen mit Getränkeflaschen. Der Räuber stach mit dem Messer in Richtung des 51-Jährigen und konnte im weiteren Verlauf in Richtung Bürgermeister-Spitta-Allee flüchten. Der Kunde blieb unverletzt, mehrere Mitarbeiter standen deutlich unter Schock und mussten von Rettungskräften behandelt werden

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 165 bis 170 cm groß, 15 bis 20 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover oder einer Kapuzenjacke. Die Kapuze hatte er auf den Kopf gezogen. Weiterhin trug er eine blaue Jeanshose und weiße Turnschuhe. Er hatte sich ein schwarzes Tuch vor das Gesicht gezogen und schwarze Handschuhe an. Er hatte dunkle Augen und dunkle, lockige Haare. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben, den der Kunde als arabisch beschrieb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die in der August-Bebel-Allee oder der Bürgermeister-Spitta-Allee Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen, insbesondere wenn Täter bewaffnet sind. Das Verhalten des Kunden war sehr mutig. Gefordert ist jedoch kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

