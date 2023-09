POL-HB: Nr.: 0576 --Warnung vor falschen Handwerkern

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, Gröpelingen, OT Vegesack, OT Ohlenhof Zeit: 28.09.23

In den Bremer Stadtteilen Vegesack und Gröpelingen erhielten am Donnerstag falsche Handwerker Zutritte in Wohnungen. Sie lenkten die Bewohner ab und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

In Vegesack gab sich ein Mann als Wasserwerker aus und gelangte unter dem Vorwand, die Leitungen kontrollieren zu müssen, in die Wohnung eines 85 Jahre alten Bremers. Er lenkte den Senior und seine Frau ab und als er das Haus wieder verließ, stellten die Eheleute den Verlust von Geld und Bankkarte fest. Eine ähnliche Tatbegehungsweise legten Trickdiebe in Gröpelingen an den Tag. Zwei Männer klingelten bei einem 79-Jährigen und gaben an, von der Heizungstechnik zu sein und die Radiatoren überprüfen zu müssen. Auch sie erhielten Einlass und entwendeten dem Senioren, Bargeld, Schmuck und ein Smartphone.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie sich einen Ausweis zeigen oder fragen Sie Nachbarn oder Angehörige um Unterstützung. Gewähren Sie Handwerkern nur Eintritt, die Sie selber bestellt haben oder die über die Hausverwaltung angekündigt wurden. Sollten Sie sich bedrängt fühlen, zögern Sie nicht und rufen Sie die 110.

