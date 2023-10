Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0579 --Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 30.09.2023, 06:55 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Innenstadt ist ein 20 Jahre alter Mann am Samstagmorgen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 06:55 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Hillmannplatz gerufen, weil es dort eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben sollte. Vor Ort fanden sie den mit mehreren Messerstichen verletzten 20-Jährigen am Boden liegend vor. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten sie umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert, so dass er mittlerweile außer Lebensgefahr ist. Im weiteren Verlauf sicherten Polizisten umfangreich Spuren, kontrollierten im Umfeld mehrere Personen und befragten Zeugen. Am Nachmittag konnten mit Hilfe der Videoleitstelle zwei 17 und 18 Jahre alte mögliche Tatverdächtige in der Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Beteiligten und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

