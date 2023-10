Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0580 --Mutmaßlicher Täter nach Überfall auf Apotheke gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße Zeit: 30.09.2023, 12:20 Uhr

Ein zunächst unbekannter Täter überfiel am Samstagmittag eine Apotheke in Hemelingen. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer, erbeutete Bargeld und flüchtete. Einsatzkräfte stellten in der Nähe einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Etwa um 12:20 Uhr betrat der Mann die Apotheke in der Hastedter Heerstraße mit einem Messer in der Hand und forderte die 34 Jahre alte Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Dem kam die Frau nach und der Mann ergriff Bargeld und flüchtete. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg: Aufgrund der Täterbeschreibung stellten Einsatzkräfte kurz darauf in der Nähe einen 25 Jahre alten Mann. In seinen Taschen hatte er mehrere zusammengeknüllte Geldscheine. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Eine Haftprüfung dauert an.

