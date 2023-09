BPOL-F: Drei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Maintal- Ost; Maintal; Hanau (ots) - Am frühen Dienstagmorgen wurde die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über einen vermeintlich brennenden ICE am Bahnhof Maintal- Ost in Kenntnis gesetzt. Den ersten Ermittlungen zufolge löste sich aufgrund eines Defekts eine Bremse nicht mehr, lief heiß und in Folge dessen entstand ein Funkenflug sowie eine leichte Flammenbildung. Das Feuer sprang jedoch zu keinem Zeitpunkt ...

mehr