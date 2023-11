Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mittelhessen: Einsätze durch Straßenglätte

Gießen (ots)

Mittelhessen:

Die Wetterdienste hatten bereits am frühen Montagmorgen auf winterglatten Fahrbahnen hingewiesen.

Bis heute Morgen (28.11.2023), 07:45 Uhr gingen bei der Polizei Mittelhessen etwa 20 Meldungen zu Glatteisunfällen ein. Eine leichtverletzte Frau war zu beklagen. Im Gros blieb es bei Sachschäden.

Gegen 12:00 Uhr war eine Autofahrerin auf der schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Kleinwagen ins Rutschen gekommen und zwischen Eschenburg-Hirzenhain und Lixfeld in einen Lkw gekracht. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Mehrere Lkws hingen gegen Mittag auf der L1571 zwischen Dietzhölztal-Rittershausen und Hainchen an der dortigen Steigung fest und kamen nicht weiter. Soweit möglich lenkten die Fahrer ihre Maschinen an die Seite, so dass der weitere Verkehr fließen konnte.

Zu 15 weiteren glättebedingten Verkehrsunfällen wurden die Beamten bis heute Morgen (28.11.2023) im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen gerufen. Zum Glück blieb es hierbei bei Sachschäden, die derzeit noch nicht beziffert werden können.

Noch dauert das winterliche Wetter in allen Bereichen Mittelhessens an. Fahren Sie vorsichtig!

Kerstin Müller, Pressesprecherin

