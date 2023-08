POL-BI: Duo bei Fahrraddiebstahl erwischt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter haben am Samstagabend, 26.08.2023, einen 51-jährigen Bielefelder in der Straße Am Stadtholz verletzt und ausgeraubt. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ging der Bielefelder von einer Feier am Lenkwerk nach Hause in Richtung Heeper Straße. Unter der Bahnüberführung am Stadtholz, zwischen der HSPV NRW und ...

mehr