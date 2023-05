POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer Ford wurde zwischen 17.50 und 18.25 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg ...

