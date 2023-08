Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen eines Straßenraubs gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter haben am Samstagabend, 26.08.2023, einen 51-jährigen Bielefelder in der Straße Am Stadtholz verletzt und ausgeraubt. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ging der Bielefelder von einer Feier am Lenkwerk nach Hause in Richtung Heeper Straße. Unter der Bahnüberführung am Stadtholz, zwischen der HSPV NRW und der Feuerwache, wurde er von sechs unbekannten Personen ausgeraubt. Man hätte ihn zu Fall gebracht, beleidigt, geschlagen, eine Zigarette auf ihm ausgedrückt und mit einem Messer verletzt. Dann nahmen die Täter sein Handy und Bargeld an sich und flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

