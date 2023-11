Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 04.11.2023 um 13:09 Uhr ist es in Stadthagen in der Hüttenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 45-jährige Busfahrerin wollte mit dem Linienbus in der dortigen Bushaltestelle anhalten um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Allerdings parkte zu diesem Zeitpunkt ein Honda ordnungswidrig in der dortigen Bushaltestelle. Beim Versuch, trotz des dort parkenden Pkw die Bushaltstelle zu nutzen kam es zu Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Hondas konnte bereits ermittelt werden, gegen ihn wurde ein Verwarngeld wegen des ordnungswidrigen Parkens erhoben.

