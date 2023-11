Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchte Entführung eines Teddybären?

Stadthagen (ots)

Beim Waldkindergarten Bückeberg e.V. kam es zu einer Sachbeschädigung an dem dortigen Toilettenhäuschen. Der Waldkindergarten befindet sich am Wormstaler Weg, in der Nähe des Forsthauses Halt, auf dem Bückeberg. Am 04.11.2023 gegen 09:00 Uhr mussten die Erzieherinnen feststellen, dass jemand das Fenster zum Toilettenhäuschen beschädigt hatte. Am 03.11.2023 um 13:00 Uhr war die Scheibe noch in Ordnung. Bei der Tatortaufnahme wurde im Nahbereich ein Teddybär im Wald angetroffen. Der Teddy bewohnt normalerweise das Toilettenhaus. Ob der Bär durch die Täter "verschleppt" wurde, oder anderweitig in den Wald gelangt ist, muss noch ermittelt werden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

