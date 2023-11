Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl eines E-Scooter

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht von Freitag, dem 03.11. auf Samstag, den 04.11.2023 wurde ein, am Bahnhof in Stadthagen abgestellter E-Scooter entwendet. Durch den Eigentümer, einen 54-jährigen Stadthäger wurde der E-Scooter am Freitagabend gegen 20:15 Uhr am Bahnhof, an einem Pfeiler des dortigen Unterstandes angeschlossen. Am Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr musste er dann feststellen, dass nur noch das Schloss der Sicherungskette auf dem Fahrradstellplatz lag. Das Schloss war mittels eines Gullydeckels zerstört worden. Der Gullydeckel selber, lag noch am Tatort, er stammte von einem Schacht am Bahnhof. Von dem schwarzen E-Scooter, der Marke Changzhou, MI fehlt jede Spur. Auffällig an dem Fahrzeug ist eine Tasche in Carbonoptik am Lenker. Wer Hinweise zu der Tat, oder dem Verbleib des E-Scooters geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

